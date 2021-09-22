Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Продан: «В субботу мы с Марку идем на войну»
Чемпион IBF International намерен угомонить своего визави
21:24
Максим Продан / Фото - FacebookЧемпион мира по версии IBF International в полусреднем дивизионе украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО) прокомментировал грядущий поединок с албанцем Флорианом Марку (8-0, 6 КО) в андеркарде боя Усик – Джошуа.
Цитирует Продана официальный Twitter Matchroom Boxing.
«Марку слишком много говорит. Я не доверяю людям, которые слишком много говорят. В субботу мы идем на войну».
Бой состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания).
Текстовая онлайн трансляция поединка Продан – Марку будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 20:00.