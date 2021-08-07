Гутцайт: «Спасибо Хижняку и тренерам за такую замечательную подготовку»
Продивус: «Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного золота»
Президент Федерации бокса Украины прокомментировал выступление Хижняка на Олимпиаде в Тоико
13:00
Александр Хижняк / фото - Reuters
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус в Facebook прокомментировал выступление Александра Хижняка в финальном поединке Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в весовой категории до 75 кг.
Продивус также подверг критике рефери, остановившего бой украинца с бразильцем Эбертом Соузой.
«Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.
Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного золота.
Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся».
Александр Хижняк поделился эмоциями после поражения в финале Олимпиады в Токио.