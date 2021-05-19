Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона

Британец назвал своего фаворита в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона

Рикки Хаттон / фото - worldboxingnews.net

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Рикки Хаттон дал свой прогноз на предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона полусреднего веса (до 63.5 кг) между соотечественником Джошем Тейлором (17-0-0, 13 KO) и американцем Хосе Рамиресом (26-0-0, 17 KO), который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе.

Хаттона цитирует портал ringtv.com:

«Хороший бой. Два непобежденных чемпиона, которые пока еще не знают, как проигрывать, и это делает их опасными. Это большое событие, которое должно привлечь к себе внимание. Мне тяжело ставить против Джоша Тейлора. Он в форме и находится на вершине игры. У него более серьезная оппозиция, так что я поставлю на его победу по очкам».

Хосе Рамирес считает, что победа над Джошем Тейлором, станет для него отличной заявкой на попадание в Международный «Зал славы» бокса.