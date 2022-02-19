Прогрейс: «Бой Дэвиса с Ромеро может получиться просто смешным»

Реджис Прогрейс / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) в интервью Fight Hub TV поделился мнением об ожидаемом поединке Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), который может состояться уже весной.

Еще до недавнего времени Джервонта казался мне маленьким, но он прибавил. Не могу сказать, что это будет прогулка для него. Ролли может попасть и у него довольно неудобный стиль. Но в то же время я и не могу с уверенностью утверждать, что он потянет на этом уровне. Бой может получиться просто смешным».