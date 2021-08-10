Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело

Реджис Прогрейс / Фото: Showtime

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) заявил порталу boxingnews24.com, что готов боксировать с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Майки Гарсией (40-1, 30 KO).



Нам нужно ждать на Канело. Сроки моего бой напрямую зависят от его. Мы не хотим делать бой в один и тот же день. Нам точно не хочется бодаться с Канело, ведь мой бой с Майки также должен быть большим. И нам важно, чтобы не конкурировать с Канело.

Хочу быть двукратным чемпионом мира. У Майки большое имя, можно подраться с Эдриеном Бронерои, возможно, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни, или, может быть, Теофимо Лопес. Мне интересны эти пять имен. Со всеми ними получатся громкие бои с крупными гонорарами. Я собираюсь участвовать в больших денежных поединках».