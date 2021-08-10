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Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело

Реджис не хочет драться в один день с Альваресом

Бокс Профессиональный бокс
16:46
Прогрейс готов к бою с Гарсией, но многое зависит от Канело
Реджис Прогрейс / Фото: Showtime

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) заявил порталу boxingnews24.com, что готов боксировать с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Майки Гарсией (40-1, 30 KO).

«Мой менеджер продолжает говорить: «На следующей неделе» и «В следующие 48 часов» и тому подобное. Предполагается, что он должен стать моим следующим оппонентом, но ничего кроме даты, мне не известно.

Нам нужно ждать на Канело. Сроки моего бой напрямую зависят от его. Мы не хотим делать бой в один и тот же день. Нам точно не хочется бодаться с Канело, ведь мой бой с Майки также должен быть большим. И нам важно, чтобы не конкурировать с Канело.

Хочу быть двукратным чемпионом мира. У Майки большое имя, можно подраться с Эдриеном Бронерои, возможно, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни, или, может быть, Теофимо Лопес. Мне интересны эти пять имен. Со всеми ними получатся громкие бои с крупными гонорарами. Я собираюсь участвовать в больших денежных поединках».

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн заявлял о желании провести бой Прогрейса и Гарсии на DAZN.

Карен Агабекян
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Теги

Майки Гарсия Реджис Прогрейс

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