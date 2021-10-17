Прогрейс заинтересован в бою с Хэйни
Прогрейс: «Майки Гарсия не будет драться со мной»
На это повлияло поражение Мигеля Анхеля от Сандора Мартина
17 октября 19:49
Реджис Прогрейс / Фото: Triller
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) прокомментировал в Twitter бой звездного американца Майки Гарсии (40-2, 30 KO) против Сандора Мартина (39-2, 13 KO).
«Майки не будет драться со мной. Этот корабль уплывает с каждым раундом все дальше».
Напомним, ранее Гарсия неожиданно проиграл Мартину решением большинства судей.
Отметим, что Гарсия, при всем желании, может не получить реванш с Мартином.