Прогрейс: «Я боец и, как боец, я обязан хотеть сражаться с лучшими, и Кроуфорд один из них»
Прогрейс проведет поединок в марте против опытного британца
Реджис еще не боксировал после Редкача
13:31
Реджис Прогрейс / Фото: Ring Magazine
По информации издания BoxingScene.com, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) следующий поединок проведет против 31-летнего британца Тайрона МакКенна (22-2-1, 6 КО).
Бой должен пройти 19-го марта в Дубае.
Напомним, Прогрейс в своем последнем поединке, который прошел в апреле 2021 года, досрочно выиграл в шестом раунде у украинца Ивана Редкача.
Ранее абсолютный чемпион мира Джош Тейлор заявил, что не рассматривает возможность реванша с Пройгрейсом.