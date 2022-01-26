Прогрейс проведет поединок в марте против опытного британца

Реджис еще не боксировал после Редкача

Реджис Прогрейс / Фото: Ring Magazine

По информации издания BoxingScene.com, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) следующий поединок проведет против 31-летнего британца Тайрона МакКенна (22-2-1, 6 КО).



Бой должен пройти 19-го марта в Дубае.

Напомним, Прогрейс в своем последнем поединке, который прошел в апреле 2021 года, досрочно выиграл в шестом раунде у украинца Ивана Редкача.

Ранее абсолютный чемпион мира Джош Тейлор заявил, что не рассматривает возможность реванша с Пройгрейсом.



