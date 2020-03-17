Прогрейс: «Редкач по-прежнему очень опасен и очень хороший соперник»

Риджис признался, что в хороших отношениях с Иваном





Риджис Прогрейс / Фото: South Florida Times

Экс-чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Риджис Прогрейс (25-1, 21 КО) в комментарии Instagram-каналу boxingtime.ua высказался о поединке с украинцем Иваном Редкачем (25-3-1, 18 KO).



«Я думаю, это должен быть хороший бой. Иван по-прежнему очень опасен и очень хороший соперник. Поэтому я готовлюсь очень тяжело, каждый день тяжёлые тренировки, чтобы сделать максимально хорошую форму. Вообще мы с Иваном в хороших отношениях , но пока не состоялся наш бой, мы враги».

Напомним, Прогрейс и Редкач подерутся 17-го апреля на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте.