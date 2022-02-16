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Прогрейс: «У Лопеса должно быть тяжелое время»

Американец рассказал о текущем состоянии своего соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
16 февраля 20:25
Прогрейс: «У Лопеса должно быть тяжелое время»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал о текущем состоянии экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO).

«У него должно быть тяжелое время. Все эти вещи, когда ты становишься известным... Множество людей имеют к тебе прямой доступ. Я сейчас имею ввиду соцсети. Люди могут писать ненавистные вещи. И, конечно, многие говорят, что не читают комментарии, но реально все их читают. Тут все зависит от того, как ты на это реагируешь. Может быть, такой, как он, не нормально это воспринимает. Я говорил с ним. Конечно, он намного моложе меня. Я – постарше, более зрелый. Я, конечно, сказал ему не беспокоиться, продолжать свое дело, беспокоиться больше о своей семье. На вечеринке казалось, что все нормально. Он танцевал, веселился. Казалось, что он в хорошем расположении духа. Я видел вчера видео с ним, как он танцевал в зале. Похоже, что он в хорошем настроении. Я надеюсь, что он сможет продолжать».

Теофимо Лопес поделился своими амбициозными планами на 2022 год.

Рене Тер Велде
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