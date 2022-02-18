Прогрейс: «В этом году я вновь стану чемпионом мира»

Реджис Прогрейс / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион первого полусреднего веса, американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) в середине марта выйдет на бой против 31-летнего британца Тайрона МакКенна (22-2-1, 6 КО). В интервью YouTube каналу FightHub Прогрейс высказался об этом поединке, заявив, что до конца 2022 года намерен вернуть себе звание чемпиона мира.

Что же касается меня, то я опять стану чемпионом мира в этом году. Это будет мой год, еще один пояс. Не моя вина в том, что никто не хочет драться со мной. Я готов выйти против любого в мире».