Прогрейс: «У Лопеса должно быть тяжелое время»
Прогрейс: «В этом году я вновь стану чемпионом мира»
Экс-чемпион полусреднего веса проведет бой против МакКенна в середине марта
18 февраля 22:45
Реджис Прогрейс / фото - Boxing Scene
Экс-чемпион первого полусреднего веса, американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) в середине марта выйдет на бой против 31-летнего британца Тайрона МакКенна (22-2-1, 6 КО). В интервью YouTube каналу FightHub Прогрейс высказался об этом поединке, заявив, что до конца 2022 года намерен вернуть себе звание чемпиона мира.
«Я смотрюсь хорошо в каждом бою, и неважно, кто стоит напротив. Я всегда хочу показывать, что нахожусь на другом уровне. Мне дали Маккенну, потому что он оказался единственным, кто согласился, ведь никто не хочет драться со мной.
Что же касается меня, то я опять стану чемпионом мира в этом году. Это будет мой год, еще один пояс. Не моя вина в том, что никто не хочет драться со мной. Я готов выйти против любого в мире».
Ранее абсолютный чемпион дивизиона Джош Тейлор заявил, что не намерен проводить титульный реванш с Прогрейсом.
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