Прогрейс заинтересован в бою с Хэйни

Боксеры выступают в разных весовых категориях

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (26-1, 21 KO) заинтересован в поединке с легковесом Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО).

У боя уже есть ориентировочная дата проведения – 3 декабря.

Прогрейс был финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где в проиграл Джошу Тейлору – единственное поражение в карьере. Затем Реджис одержал две победы, нокаутировав в том числе украинца Ивана Редкача.

Хэйни является чемпионом мира WBC в легком весе, хотя этот статус боксера многими оспаривается, ведь «зеленым» титулом также владеет Теофимо Лопес.

Напомним, 3 декабря Хэйни хотел бы подраться против Джозефа Диаса, у которого накануне сорвался бой.