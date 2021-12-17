Промоутер Камбососа: «Ломаченко в обойме, но решение будет принимать Джордж»
Промоутер: «Бетербиев – стилистический антагонист Ломаченко»
Тодд Дюбеф – о результатах россиянина
19:43
Артур Бетербиев / фото - Sky Sport
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф высказался о непобежденном чемпионе WBC и IBF Артуре Бетербиеве (16-0, 16 КО), сравнив россиянина с украинским экс-чемпионом в трех весах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Цитирует Дюбефа портал Sky Sport.
«Бетербиев – стилистический антагонист Ломаченко. Он напоминает о силах природы, и вы можете увидеть это в его поведении на ринге.
Он демонстрирует какие-то невероятные упражнения на силу. Парень просто зверь. И он всегда стремится выследить вас, отнять у вас все силы, а затем снести вам голову. За ним интересно наблюдать. Было бы любопытно проверить его способности».
Напомним, в своем следующем бою Бетербиев сойдется с Маркусом Брауном.
Следите за боем Бетербиев – Браун в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 18-го декабря, в 05:30.