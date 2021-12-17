Промоутер: «Бетербиев – стилистический антагонист Ломаченко»

Артур Бетербиев / фото - Sky Sport

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф высказался о непобежденном чемпионе WBC и IBF Артуре Бетербиеве (16-0, 16 КО), сравнив россиянина с украинским экс-чемпионом в трех весах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Цитирует Дюбефа портал Sky Sport.

Он демонстрирует какие-то невероятные упражнения на силу. Парень просто зверь. И он всегда стремится выследить вас, отнять у вас все силы, а затем снести вам голову. За ним интересно наблюдать. Было бы любопытно проверить его способности».