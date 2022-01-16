Промоутер Бриедиса считает, что у Джейка Пола нет шансов против чемпионок среднего веса

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Co-промоутер Майриса Бриедиса (28-1, 20 KO) Ниссе Сауэрланд в интервью iFL TV заявил, что Джейк Пол (5-0, 4 KO) проиграл бы любому приличному боксеру, в том числе и женщинам:



Я думаю, что любой приличный боксер его побьет. Думаю, девушки до 69-72 кг имели бы хорошие шансы в поединке с ним. Я вообще не вижу шансов у Джейка против Кларессы Шилдс, Кристины Хаммер или Саванны Маршал.

Мне стоит прекратить этим заниматься, пока я не пересек черту. Я не хочу поединка женщины против мужчины, ведь это будет ужасно неправильно.