А ты и дальше работай за копейки. Forbes посчитал, сколько заработал Джейк Пол в 2021 году
Промоутер Бриедиса считает, что у Джейка Пола нет шансов против чемпионок среднего веса
Сауэрланд считает, что блогер все еще не смахивает на боксера
13:01
Фото: USA Today Sports+
Co-промоутер Майриса Бриедиса (28-1, 20 KO) Ниссе Сауэрланд в интервью iFL TV заявил, что Джейк Пол
(5-0, 4 KO) проиграл бы любому приличному боксеру, в том числе и женщинам:
Я думаю, что Джейку Полу стоило бы провести несколько любительских боев. Я все еще не вижу в нем боксера, но бизнесмен он отменный.
Я думаю, что любой приличный боксер его побьет. Думаю, девушки до 69-72 кг имели бы хорошие шансы в поединке с ним. Я вообще не вижу шансов у Джейка против Кларессы Шилдс, Кристины Хаммер или Саванны Маршал.
Мне стоит прекратить этим заниматься, пока я не пересек черту. Я не хочу поединка женщины против мужчины, ведь это будет ужасно неправильно.
Напомним, что Бриедис набил тату с именем Джейка.
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