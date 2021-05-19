Промоутер Дэвиса: «Мне не нравится бой с Барриосом»

Тем не менее, Леонард Эллерби уверен в победе Джервонты

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Леонард Эллерби, промоутер чемпиона во втором полулегком (до 59 кг) и легком (до 61.2 кг) весах, американца Джервонты Дэвиса (24-0-0, 23 KO), признался, что был не в восторге от организации поединка против обладателя «регулярного» титула WBA в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), соотечественника Марио Барриоса (26-0-0, 17 KO), сообщает boxingnews24.com.

«Это чертовски тяжелый бой, я не собираюсь притворяться. И мне он не нравится. Я не был фанатом этой идеи. У меня нет проблем с тем, чтобы выводить его на опасные бои, но он перейдет в совсем другой вес, и это большой риск. Поверьте, на этот раз ситуация не была такой, когда промоутер поднимает руку и кричит: «Да, давайте сделаем это!» «Танк» захотел этого, и мы поддержали его. И я не сомневаюсь в том, что он сделает свою работу».

Тем временем сам Джервонта Дэвис продолжает подготовку к поединку с Марио Барриосом.