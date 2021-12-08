Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса
Промоутер Дэвиса: «С кем еще Камбосос сделает такие деньги?»
Леонард Эллерби хочет организовать бой своего подопечного с абсолютным чемпионом легкого веса
17:59
Леонард Эллерби / фото - RingSide
Леонард Эллерби, промоутер американского легковеса Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), в интервью YouTube каналу SecondsOut высказался о потенциальном поединке своего подопечного с действующим лидером дивизиона, австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Конечно же, этот бой может стать нашей целью! Уважение Камбососу и его команде, он великолепный боец. Но позвольте мне задать один вопрос. Кто организует Камбососу самый большой поединок в легком весе?
Что же касается «Танка», то он готов сражаться с кем угодно. И этот поединок имеет смысл на данный момент. С кем еще Джордж Камбосос сделает такие деньги? Итак, самый большой бой и крупнейший куш».
Напомним, Камбосос рассказал, чего не хватило Лопесу для победы над ним