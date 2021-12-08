Промоутер Дэвиса: «С кем еще Камбосос сделает такие деньги?»

Леонард Эллерби / фото - RingSide

Леонард Эллерби, промоутер американского легковеса Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), в интервью YouTube каналу SecondsOut высказался о потенциальном поединке своего подопечного с действующим лидером дивизиона, австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).



Что же касается «Танка», то он готов сражаться с кем угодно. И этот поединок имеет смысл на данный момент. С кем еще Джордж Камбосос сделает такие деньги? Итак, самый большой бой и крупнейший куш».