Ломаченко продолжает настаивать на ничейном результате в поединке с Лопесом
Промоутер: «Джервонта Дэвис чемпионские амбиции забивает коммерческими победами»
Красюк отметил, что американец не захочет рисковать с Василием Ломаченко
07:54
Джервонта Дэвис / Фото: showtime
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир
высказался о гипотетическом бое Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO).
«Зачем рисковать? Если он получит одинаково за бой, что с Васей, что без, то зачем платить больше и рисковать, ведь может прилететь. Поэтому Джервонта Дэвис даже чемпионских амбиций не проявляет. Свои чемпионские амбиции он забивает коммерческими победами. Допустим, Дэвис продаст 500 тысяч PPV, а его доля будет 30%. Если подсчитать, то его доля 9-15 млн».
Напомним, ранее Дэвис в сложном поединке выиграл у мексиканца Исаака Круса.