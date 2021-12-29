Андраде намерена выйти в октагон с Тейт
Промоутер Джошуа: «Андраде заслуживает большой бой»
Хирн назвал желаемых соперников для Деметриуса
11:30
Деметриус Андраде / Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в который раз заявил, что чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) должен провести поединок с топовым соперником:
Что ж, если кто-то и заслуживает рождественский подарок в этом году, так это Деметриус Андраде. После уверенной победы над Куигли, он заслуживает большой бой. Кто нам поможет на Рождество?
Я не могу этого сделать даже с помощью всех своих эльфов. PBC, GGG Promotions, Golden Boy, где вы? Давайте сделаем подарок Деметриусу Андраде. Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Хайме Мунгия, контракт на бой с любым из этих бойцом под елкой, сделает счастливым Андраде.
В последнем поединке Андраде во втором раунде нокаутировал Джейсона Куигли (19-2, 14 KO).
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