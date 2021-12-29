Промоутер Джошуа: «Андраде заслуживает большой бой»

Деметриус Андраде / Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в который раз заявил, что чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) должен провести поединок с топовым соперником:



Я не могу этого сделать даже с помощью всех своих эльфов. PBC, GGG Promotions, Golden Boy, где вы? Давайте сделаем подарок Деметриусу Андраде. Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Хайме Мунгия, контракт на бой с любым из этих бойцом под елкой, сделает счастливым Андраде.