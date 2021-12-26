Промоутер Джошуа: «Энтони не получает должного уважения за то, что не побоялся принять бой с Усиком»

Хирн считает, что недостаточная активность плохо сказалась на британце

Усик и Джошуа / Фото: Instagram

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что недостаточная активность британца в последние годы плохо сказалась на AJ в бою с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Джошуа – парень, который дерется дважды в год. Иногда для него хорошо провести и три боя. Но из-за COVID-19 в 2020 он дрался один раз – с Пулевым. Та же ситуация и с 2021 – единственный бой против Усика. Много топ-бойцов со схожей проблемой. Разве что Альварес провел плодотворный год. 2021 год не был хорош для Энтони. Это очевидно, ведь он дрался 1 раз и это было поражение. Но я все еще уверен, что Джошуа не получает должного уважения, что Энтони не побоялся принять бой с Усиком.

Также Хирн рассказал, когда планируется провести второй бой супертяжей.