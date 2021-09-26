Промоутер Джошуа: «Энтони сказал мне, что выиграет реванш»

Эдди Хирн заявил, что сейчас британец морально уничтожен

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Промоутер бывшего чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн в интервью Sky Sports рассказал, как его клиент воспринял поражение от Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Это было среднее выступления от «Эй Джея», лучшим сегодня был Александр Усик. Энтони морально уничтожен, но уже говорит о возобновлении тренировок. В понедельник он хочет вернуться в зал. Сразу же в раздевалке он сказал мне: «Я выиграю реванш. Я выиграю реванш». Энтони нужно будет произвести изменения, если он будет таким же, как сегодня, то проиграет опять. Но он станет сильнее, поверьте мне. Он любит бокс. Бокс спас его, сделал его. Но в любом случае, наши поздравления Александру Усику – он теперь объединенный чемпион мира».

Усик хотел бы, чтобы реванш прошел на киевском НСК «Олимпийский».

Напомним, украинец победил Джошуа единогласным решением судей, но вполне мог его нокаутировать, если бы в 12-м раунде не прозвучал преждевременный гонг.