Промоутер Джошуа: «Если я в 60 лет все еще буду в боксе – пристрелите меня»

Хирн хочет отойти от дел уже в 50 лет

Фото: themaclife.com Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью FightHype.com заявил, что в течение 10 лет уйдет из бокса:

Если я на момент, когда мне будет 60 лет, буду стоять с вами ебан***ми и отвечать на странные вопросы о том, что кто-то сказал, – пристрелите меня. Послушайте, Арум заслуживает только уважения, – ему 90 лет! Но в какой-то момент нужно остановиться. В этом бизнесе ты в работе 24/7. Когда мне стукнет 50, я съе**сь из этого дела. Вы никогда меня больше не увидите, я буду нежиться на пляже. В боксе меня не будет. Этот вид спорта – зависимость. Хирн также заявил, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) готов драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO) в соцсетях, но точно не в ринге.

Олег Шумейко-младший