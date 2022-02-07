Промоутер Джошуа: «Фьюри называет Усика мусором – но драться с украинцем Тайсон не хочет»

Хирн считает, что «Цыганский король» говорит слишком много чуши

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) говорит намного больше, чем собирается делать:



Фьюри все время гонит на Джошуа, говоря насколько мусорным является Усик: «Средневес, не знаю, как ты умудрился ему проиграть. Я бы его уничтожил». Но Тайсон не выходит на бой с украинцем. Фьюри говорит много чуши, но его боя с Александром не будет. Несмотря на то, как «плох» и «мал» Усик, что он просто Томас Адамек.

Напомним, что Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) получил контракт на поединок с Фьюри.