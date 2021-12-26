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Промоутер Джошуа: «Фьюри не сможет откупиться от Уайта»

Хирн уверен, что в следующем бою Диллиан подерется за чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
15:36
Промоутер Джошуа: «Фьюри не сможет откупиться от Уайта»
Тайсон Фьюри / Фото: Boxing Scene

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможных отступных от чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) для Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):

Уайт не заинтересован в отступных. Деньги, которые могут быть ему предложены, мне кажется, что они не достойны дискуссии. Но может случиться все что угодно. Но я почти уверен, что следующий бой Диллиана будет за титул WBC, будет ли это Фьюри или кто другой.

Ранее Фьюри показал свой шикарный особняк.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Эдди Хирн Диллиан Уайт

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