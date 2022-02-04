Промоутер Джошуа: «Фьюри отказался драться с Усиком без промежуточного боя, понимая, насколько хорош украинец»

Хирн заявил, что Энтони должны отдать должное, что он ранее не отказался драться с Александром

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) ни в какую не соглашался на бой с Александром Усиком (19-0, 13 KO) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта без промежуточного поединка:



Тайсон Фьюри отказался драться с Александром Усиком в июне за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Если не верите мне, спросите у Климаса или Красюка. Вы видели их твиты (о сообщении в Twitter менеджера украинца Эгиса Климаса – XSPORT)? Конечно же, их особо никто не заметил, ведь подписчиков у этих ребят поменьше. Фьюри хотел промежуточный бой. Почему? Тайсон понимает, насколько Усик хорош. Он довольно умный парень. Джошуа не побоялся принять бой с Александром, и с радостью активировал опцию на второй бой. Отдадут ли AJ за это должное? Ведь Фьюри не захотел драться с украинцем.

В команде Усика заявили, что в этом году все-таки пройдет бой за «абсолюта».