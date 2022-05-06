Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил в разговоре с iFL TV, что все заявления чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры не являются правдой:



Я думаю, тут дело в том, как его смотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок и это будет бой за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он точно должен рассмотреть этот вариант, ведь так он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории.

И он может быть даже фаворитом в этом бою. Я верю, что Энтони победит Усика в июле и мы сможем организовать бой Тайсона и AJ.