Побитый Владимиром Кличко экс-чемпион рассказал, как победить Усика
Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Или Джошуа, если британец возьмет реванш
22:56
Фото: XSPORT
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил в разговоре с iFL TV, что все заявления чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры не являются правдой:
Прежде всего уточним, что Фьюри не ушел на пенсию. Он получит звонок из WBC: «Вы действительно завершили карьеру и оставляете титул?» И он скажет: «Нет».
Я думаю, тут дело в том, как его смотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок и это будет бой за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он точно должен рассмотреть этот вариант, ведь так он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории.
И он может быть даже фаворитом в этом бою. Я верю, что Энтони победит Усика в июле и мы сможем организовать бой Тайсона и AJ.
Бывший соперника Владимира Кличко рассказал, как победить Александра Усика (19-0, 13 KO).
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