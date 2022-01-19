Арум: «Лопесу никогда не следовало драться в легком весе с Камбососом»
Промоутер Джошуа: «Хэйни и Камбосос должны определить настоящего абсолютного чемпиона»
Хирн назвал этот бой самым желаемым для обеих сторон
11:40
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show поделился информацией о переговорах между Девином Хэйни (27-0, 15 KO) и Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Для Девина не проблема полететь в Австралию. Он уже вакцинировался и готов ко всему. Это главный бой дивизиона. Этот поединок определит настоящего абсолютного чемпиона легкого веса. Камбосос получит огромную сумму за этот поединок. Хэйни попросит то, что считает честным.
И мы приближаемся к этому моменту. Мы постоянно на связи с Дибеллой (промоутером Камбососа – XSPORT). Мы уверены, что сможет организовать это великое шоу. Ведь это действительно солидный бой для обеих сторон, самый желаемый. И когда все идет в таком русле, получается невероятное событие.
Промоутер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) уверен, что украинцу удастся организовать бой с Камбососом.
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