Промоутер Джошуа: «Хэйни и Камбосос должны определить настоящего абсолютного чемпиона»

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show поделился информацией о переговорах между Девином Хэйни (27-0, 15 KO) и Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



И мы приближаемся к этому моменту. Мы постоянно на связи с Дибеллой (промоутером Камбососа – XSPORT). Мы уверены, что сможет организовать это великое шоу. Ведь это действительно солидный бой для обеих сторон, самый желаемый. И когда все идет в таком русле, получается невероятное событие.