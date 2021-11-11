Отец Фьюри: «Никакой тренер в США не поможет Джошуа перед реваншем с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Мы бы могли не драться с Усиком и не быть избитыми, но чемпион должен защищать свой трон»
Хирн не видит других вариантов
18:16
Джошуа, Хирн и Усик / Фото: Matchroom
Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что настоящий чемпион никогда не откажется от боя с обязательным претендентом:
Чемпион всегда защищает пояса от посягательств обязательных претендентов. Все видели, сколько раз этим занимался AJ. Будь у нас иной подход, мы бы, возможно, не дрались с Усиком, и не были избиты. Но ты должен защищать свой трон.
Отметим, что рассматривается три места для организации реванша Джошуа и Александра Усика (19-0, 13 KO).
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