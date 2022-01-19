Промоутер Джошуа не исключает, что в следующем поединке Усик все еще может подраться с Фьюри за «абсолюта»

Александр Усик / Фото: Facebook

Глава Matcrhoom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social поделился мнением о переговорах по бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе:



Мы движемся в сторону поединков Усик – Джошуа и Уайт – Фьюри. Все еще есть много людей, которые хотят увидеть бой украинца с Энтони и готовы выложить неплохие деньги за это. И если мы говорим о больших деньгах, и все бойцы будут задействованы, то, кончено, есть шанс, что бой Усик – Фьюри произойдет.

Но все упирается и во время. Эти разговоры начались месяц назад. Но эти переговоры более сложные, так что может потребоваться больше времени. В данный момент Джошуа нацелен на реванш с Александром. Если эти переговоры всплывут наружу, положение дел может измениться довольно быстро. Как Арум и сказал, вероятным сценарием будет альтернативный путь, но никогда не знаешь, что будет дальше.