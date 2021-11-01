Промоутер Джошуа – о тренере Энтони: «Без Маккракена в углу AJ никогда не выиграл бы Владимира Кличко»

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Глава Matcrhoom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу Boxing Social отреагировал на вопрос о смене тренера Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Он усадил его в конце пятого раунда, когда Джошуа и стоять то толком не мог. Когда он вернулся в угол после нокдауна от молота Кличко в шестом раунде – AJ посмотрел в глаза Роба, и было полное доверие в этих отношениях. И ничего не поменялось. Да, план на бой не был верным в вечер боя с Усиком, и это нужно исправить. Главное, чтобы в реванше ему было комфортно, Энтони был полон энергии и веры в свои силы.