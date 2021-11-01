Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа – о тренере Энтони: «Без Маккракена в углу AJ никогда не выиграл бы Владимира Кличко»
Хирн заявил, что у британца идеальные отношения с наставником
13:41
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа
Глава Matcrhoom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу Boxing Social отреагировал на вопрос о смене тренера Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Полное доверие – вот, каким должно быть отношение боксера к тренеру. Тебе говорят, что ты должен делать, и ты немедленно приступаешь. Роб Маккракен. Не могу сказать, что он выиграл бой с Владимиром Кличко. Но я вот что вам скажу. Не будь Маккракен в углу, Энтони никогда бы не выиграл у Кличко.
Он усадил его в конце пятого раунда, когда Джошуа и стоять то толком не мог. Когда он вернулся в угол после нокдауна от молота Кличко в шестом раунде – AJ посмотрел в глаза Роба, и было полное доверие в этих отношениях. И ничего не поменялось. Да, план на бой не был верным в вечер боя с Усиком, и это нужно исправить. Главное, чтобы в реванше ему было комфортно, Энтони был полон энергии и веры в свои силы.
Также Хирн заявил, что если бы Джошуа хотел простой путь, просто отдал бы Усику титул WBO.