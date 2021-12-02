Промоутер Джошуа: «Когда Теофимо победил Лому и Комми, никакой критики Лопеса-старшего не было»

Фото: essentiallysports.com

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился мнением о критике в сторону отца и тренера экс-абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего:

Мне нравится Теофимо и его отец. Да, у него безумие в глазах, но у него большое сердце. Я был немного расстроен его комментариями после боя с Камбососом.

Он написал мне после боя: «Я не могу поверить, что ты такое с нами сделал». И этого я вообще не понял. От нас было лишь уважение. Когда она были в плохом положении, мы занялись организацией, и сделали все быстро и качественно. Супер платформа транслировала их бой в невероятном месте.