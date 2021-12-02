Диас: «У Лопеса не было плана на бой с Камбососом»
Промоутер Джошуа: «Когда Теофимо победил Лому и Комми, никакой критики Лопеса-старшего не было»
Хирн не понял выпадов со стороны отца экс-абсолютного чемпиона
15:36
Фото: essentiallysports.com
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился мнением о критике в сторону отца и тренера экс-абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) Теофимо Лопеса-старшего:
Да, сейчас все набросились на Лопеса-старшего за его подсказки, вроде бы они нечеткие и непонятные. Но ведь раньше все было также, и никто не говорил ни слова. Лопес побил Ломаченко, быстро нокаутировал Комми. И только после поражения все начали искать какие-то неверные действия.
Мне нравится Теофимо и его отец. Да, у него безумие в глазах, но у него большое сердце. Я был немного расстроен его комментариями после боя с Камбососом.
Он написал мне после боя: «Я не могу поверить, что ты такое с нами сделал». И этого я вообще не понял. От нас было лишь уважение. Когда она были в плохом положении, мы занялись организацией, и сделали все быстро и качественно. Супер платформа транслировала их бой в невероятном месте.
Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) назвал критерии выбора следующего соперника.
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