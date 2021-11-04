Промоутер Джошуа поставил Усика на первое место «королевского» дивизиона

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн во время интервью Youtube каналу True Geordie составил свой список пяти лучших супертяжеловесов на данный момент:



Я думаю, что последний бой Фьюри был захватывающий. Но есть и доля критики, ведь он бил одного и того же парня почти три года. Не понимаю, как за счет такого можно поднимать бойца в рейтинге pound-for-pound. Считаю, что Джошуа все еще лучший в дивизионе, но он должен это доказать.