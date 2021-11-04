Экс-чемпион мира: «Фьюри никто не побьет он еще немного сбросит вес и останется сосредоточенным»
Промоутер Джошуа поставил Усика на первое место «королевского» дивизиона
Там украинцу компанию составляет Фьюри
11:39
Александр Усик / Фото: Facebook Усика
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн во время интервью Youtube каналу True Geordie составил свой список пяти лучших супертяжеловесов на данный момент:
Если вы хотите сравнить действующих бойцов хэвивейта, то на бумаге на первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри. Дальше идет Энтони Джошуа – третий, Диллиан Уайт четвертый и Деонтей Уайлдер пятый.
Я думаю, что последний бой Фьюри был захватывающий. Но есть и доля критики, ведь он бил одного и того же парня почти три года. Не понимаю, как за счет такого можно поднимать бойца в рейтинге pound-for-pound. Считаю, что Джошуа все еще лучший в дивизионе, но он должен это доказать.
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику.
Напомним, что у Александра Усика (19-0, 13 KO) в планах стать чемпионом в третьей весовой категории.