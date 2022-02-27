Усик обратился к путину. Призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий
Промоутер Джошуа рассказал, как нападение россии на Украину повлияет на реванш Усика и Энтони
Усик во время боевых действий вернулся на родину
18:48
Фото: Matchroom
Глава Mathcroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что война в Украине никак не повлияет на организацию поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Усик живет в Украине. Предполагаю, что он там вместе со своей семьей.. Люди интересуются, повлияет ли эта ситуация на бой Александра Усика. Я не могу сказать, о чем думает Александр Усик, но, как по мне, ответ – нет.
Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют. Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Джошуа – Усик.
Усик призвал путина к переговорам.