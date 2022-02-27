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Промоутер Джошуа рассказал, как нападение россии на Украину повлияет на реванш Усика и Энтони

Усик во время боевых действий вернулся на родину
Бокс Профессиональный бокс
18:48
Промоутер Джошуа рассказал, как нападение россии на Украину повлияет на реванш Усика и Энтони
Фото: Matchroom

Глава Mathcroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что война в Украине никак не повлияет на организацию поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Усик живет в Украине. Предполагаю, что он там вместе со своей семьей.. Люди интересуются, повлияет ли эта ситуация на бой Александра Усика. Я не могу сказать, о чем думает Александр Усик, но, как по мне, ответ – нет.

Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют. Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Джошуа – Усик.

Усик призвал путина к переговорам.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа

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