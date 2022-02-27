Промоутер Джошуа рассказал, как нападение россии на Украину повлияет на реванш Усика и Энтони

Фото: Matchroom

Глава Mathcroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что война в Украине никак не повлияет на организацию поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют. Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Джошуа – Усик.