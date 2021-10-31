Претендент на титул Усика: «Мне нужен приличный соперник, чтобы подготовиться к украинцу»
Промоутер рассказал, когда будет анонсирован реванш Усик – Джошуа
На следующей неделе представители боксеров встретятся в Париже
31 октября 22:01
Джошуа и Усик / Фото: Getty Images
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал, когда встретится с Александром Красюком для обсуждения даты и места реванша
AJ с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Мы списывались с Красюком не так давно. На следующей неделе мы встретимся в Париже. Романтический ужин (смеется). Кстати, в этом же ресторане мы заключили нашу первую сделку.
У нас не было никаких бумаг, и я делал записи в своем блокноте. У меня они до сих пор остались, как и у него. Весьма романтично. Нам нужно будет обсудить место и дату реванша. Как только все уладится, сразу же будет анонс. Вероятно, март или апрель.
Обязательный претендент на пояс Усика поделился мнением о предстоящем реванше.