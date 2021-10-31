Промоутер рассказал, когда будет анонсирован реванш Усик – Джошуа

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал, когда встретится с Александром Красюком для обсуждения даты и места реванша AJ с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



У нас не было никаких бумаг, и я делал записи в своем блокноте. У меня они до сих пор остались, как и у него. Весьма романтично. Нам нужно будет обсудить место и дату реванша. Как только все уладится, сразу же будет анонс. Вероятно, март или апрель.