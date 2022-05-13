Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Хирн не верит, что Тайсон повесил перчатки на гвоздь
13:13
Фото: XSPORT
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV высказался о развязке судьбы абсолютного чемпионства в супертяжелом весе:
Я не особо верю, что Фьюри завершил карьеру. Если это так, то наступит момент, когда его попросят освободить пояс. Но он не повесил перчатки на гвоздь и не отдаст титул.
Если он действительно уйдет – удачи. Это его решение. Честно говоря, я не думаю, что это произойдет.
Но я считаю, что он останется и будет драться с победителем поединка Усик – Джошуа в декабре. Бой за все пояса в хэвивейте, грандиозный поединок с финансовой точки зрения и наследия. И этот бой покажет, кто лучший в этой эре.
Напомним, что Усик стал первым супертяжем в 21-м веке, который возглавил рейтинг P4P от The Ring.
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