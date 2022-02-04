Промоутер Джошуа рассказал, на какую сумму влетел Фьюри из-за отказа от боя с Усиком

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV вспомнил, как Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) называл AJ никудышным бизнесменом из-за якобы потери 90 миллионов долларов и возразил – «Цыганский король» потерял больше:



Были еще некоторые разговоры, и мы попытались пересмотреть кое-что, но «Цыганский король» возразил: «Ладно, подерусь с Уайтом».

Фьюри говорит, что Энтони потерял 90 миллионов. Фьюри потерял больше. Намного больше, чем эта сумма. По тому какие условия сделки рассматривались.