Рой Джонс: «Бой Фьюри – Уайт нужен супертяжелому весу»
Промоутер Джошуа рассказал, на какую сумму влетел Фьюри из-за отказа от боя с Усиком
Намного больше, чем 90 миллионов, над которыми смеялся Тайсон
15:01
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV вспомнил, как Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) называл AJ никудышным бизнесменом из-за якобы потери 90 миллионов долларов и возразил – «Цыганский король» потерял больше:
Касательно разговоров о якобы жадности Джошуа, о чем можно говорить, если Фьюри не захотел сразу драться с Усиком в июне. Тайсон не захотел отказываться от промежуточного поединка в марте, и на этом считай все, переговоры закончились.
Были еще некоторые разговоры, и мы попытались пересмотреть кое-что, но «Цыганский король» возразил: «Ладно, подерусь с Уайтом».
Фьюри говорит, что Энтони потерял 90 миллионов. Фьюри потерял больше. Намного больше, чем эта сумма. По тому какие условия сделки рассматривались.
Напомним, что на кону боя Фьюри и Александра Усика (19-0, 13 KO) была невероятная сумма.
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