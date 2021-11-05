Промоутер Джошуа: «Считал желание Лопеса драться с Ломой – глупостью, но Теофимо доказал, что у него есть яйца»

Хирн уверен, что после победы над чемпионом трех дивизионов американец заслуживает большего

Лопес и Лома / Фото: Top Rank Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью, вышедшем на Youtube канале Fight Hub TV, заявил, что абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) после победы над феноменальным Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) не получает должным почестей:

Я как-то смотрел на Лопеса и думал: «А ведь этот парень побил Ломаченко. Ему должны отдавать должное». Когда он избил Комми, и мне сказали, что он будет драться с Ломой, я этому не поверил. Я назвал это глупым решением. Ведь Теофимо – звезда, после невероятной победы. Они должны укрепить позиции, провести несколько защит. Но у Лопеса есть яйца, чтобы драться с Василием. Он заслуживает больших денег. Лопес ранее заявил, что Лома расправится с молодыми звездами дивизиона.

Олег Шумейко-младший