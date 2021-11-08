Промоутер: «Джошуа – символ огромного количества денег, и в этой связи его всегда будут использовать»

Красюк считает, что расширение тренерского штаба станет для Энтони только хуже

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice рассказал, как неправильный поиск Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) нового тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 KO) может пойти британцу во вред:

Джошуа – символ огромного количества денег. Поэтому на него и будут смотреть как на представителя этой истории и юзать в этой связи. Это не исключает, что в его команду попадет компетентный специалист. Но ведь Джошуа не хочет никого терять – он хочет пополнить тренерский штаб. Но ведь так не бывает. Когда ответственность разложена коллегиально – ее никто не несет. А возложена она на одного человека – боксера. Тренер не может быть виноват. Наставник виноват только тогда, когда боксер проигрывает. Когда боксер выигрывает, боец молодец. А специалист просто сделал свою работу. В этой связи Красюк заявил, что у Джошуа никогда не будет такого наставника, каким был Эмануэль Стюард для Владимира Кличко.

Олег Шумейко-младший