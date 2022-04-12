Промоутер Джошуа: «Усик ни за что не позволит устроить реванш в Лондоне – это вопрос денег»
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн высказался о месте проведения реванша подопечного с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком
(19-0, 13 KO):
Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Мы можем посмотреть на это с его точки зрения: «Зачем мне ехать в Англию за половину денег?»
Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят значительно меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует в два раза больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, но Джошуа просто хочет драться.
У нас есть ряд предложений и дат. Сейчас мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что за две недели мы со всем разберемся.
Усик продолжает работу над украинизацией своего облика.