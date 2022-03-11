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Промоутер Джошуа: «Усику сейчас не до реванша – он хочет позаботиться о своей семье»

Уже 16 день в Украине идет война
Бокс Профессиональный бокс
15:23
Промоутер Джошуа: «Усику сейчас не до реванша – он хочет позаботиться о своей семье»
Фото: Instagram

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн поведал о разговоре с представителем Александра Усика (19-0, 13 KO) Александром Красюком:

Сегодня я разговаривал с Александром Красюком, и это был первый раз, когда я связался с ними. Это очень эмоциональное время. В действительности они не хотят разговаривать о поединке. Они хотят заботиться о своих семьях. Но в то же время я сказал ему: «Смотри, мне нужно сделать ход в карьере Джошуа».

Мы подеремся с Усиком. Если поединок не состоится в определенное время, то мы окажемся в стороне. Джошуа хочет этого боя, но если Усик не будет готов до сентября, октября или ноября, то мы бы хотели подраться в мае или начале июня.

Жена Усика предложила более подходящее место для переговоров между россией и Украиной.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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