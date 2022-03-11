Хирн назвал возможных соперников Джошуа для промежуточного боя перед реваншем с Усиком
Промоутер Джошуа: «Усику сейчас не до реванша – он хочет позаботиться о своей семье»
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15:23
Фото: Instagram
Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн поведал о разговоре с представителем Александра Усика (19-0, 13 KO) Александром Красюком:
Сегодня я разговаривал с Александром Красюком, и это был первый раз, когда я связался с ними. Это очень эмоциональное время. В действительности они не хотят разговаривать о поединке. Они хотят заботиться о своих семьях. Но в то же время я сказал ему: «Смотри, мне нужно сделать ход в карьере Джошуа».
Мы подеремся с Усиком. Если поединок не состоится в определенное время, то мы окажемся в стороне. Джошуа хочет этого боя, но если Усик не будет готов до сентября, октября или ноября, то мы бы хотели подраться в мае или начале июня.
Жена Усика предложила более подходящее место для переговоров между россией и Украиной.