Промоутер Джошуа: «Во время просмотра боя Фьюри с Кличко я умирал от скуки, а сейчас Тайсон делает невероятное шоу»

Да еще и дает больше возможностей себя избить

Владимир Кличко и Фьюри / Фото: Sky Sports Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о последних поединках чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):

Если посмотреть внимательно, Фьюри начал драться немного иначе. Я слышал, что он замедляется. Но я в этом не уверен. Он может и менять свой стиль. Мне без разницы, ведь мне нравится, что я вижу. Первое, его становится проще побить, второе, он становится более интересен в ринге. Что насчет боя с Владимиром Кличко. Не поймите меня неправильно, это был гроссмейстерское выступление. Я умирал от скуки, глядя на это, а третий бой с Уайлдером был триллером. И второй поединок Тайсона с Деонтеем тоже был захватывающим. Это из-за того, что он становится медленнее, или работы Шугара Хилла – мне все равно. Ведь это дает всем больше возможностей победить Фьюри. И невероятное шоу для зрителей. Бывший спарринг-партнер Александра Усика (19-0, 13 KO) назвал «Цыганского короля» лучшим супертяжем.

Олег Шумейко-младший