Промоутер Джошуа: «Все думают, что Энтони забросают купюрами, и бой Фьюри – Усик состоится»

Фото: Twitter Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что существует ряд причин, из-за которых организовать бой за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) – задача не из легких:



Я все еще верю, что Усик против Джошуа и Фьюри против Уайта – самый вероятный сценарий. Посмотрим, к чему мы придем.

Речь ведь не только о деньгах. Все думают, что забросают бойца купюрами, и все. Но не все так просто. Джошуа хочет драться с Усиком. Он хочет возможности, чтобы выиграть и вернуть свои титулы. Так что он не просто возьмет деньжат и уйдет с надеждами, что подерется с победителем. То же самое касается и Уайта, который уже бог знает сколько лет ждет титульного поединка.