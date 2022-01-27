Промоутер Джошуа: «Все еще ведутся переговоры по организации боя Усик – Фьюри»

Хирн говорит, что Тайсон против этого боя

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) не прекращены:



Я не верю, что от боя Усик – Фьюри отказались. Все еще идут переговоры. К нам подошли с предложением с планом. Я хочу увидеть контракт, в котором будет расписан ход событий, где Джошуа дерется с победителем боя Александра и Тайсона за звание лучшего в супертяжелом весе. Но реальность такова, что Фьюри – тот, кто решил, что бой с Усиком не будет следующим. Говорит он об этом или нет, это действительность.

Менеджер украинца рассказал, что проблемой организации боя является британец.