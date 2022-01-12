Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC

Хирн заявил, что нечестное разделение гонораров на бой за пояс Тайсона с Уайтом стало всему виной

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что решение WBC о разделении гонораров 80 на 20 в пользу Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) на бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) не позволило организовать поединок за «абсолюта» между «Цыганским королем» и Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Думаю, после этого все сразу же замедлилось. Все разговоры о том, чтобы Джошуа отошел в сторонку и позволил Усику и Фьюри определить абсолюта, сразу же стали неактуальны. А ведь я как раз собирался об этом поговорить с Джошуа, хотя его этот вариант и не устраивает. Почему это решение все усложняет? Уайт намерен обжаловать постановление WBC в арбитражном суде. А это дополнительное время. Это усложняет всю процедуру, а она и так была непростой: договориться об отступных и для Энтони, и для Диллиана, прописать в контракте все требуемые ими пункты, удовлетворить все четыре стороны. Представьте, насколько это все сложно и долго.

Напомним, что промоутерские торги сражения Фьюри – Уайт состоятся на неделю позже.