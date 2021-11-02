Промоутер Джойса – о возможном бое с Фьюри: «Я никогда не прятал своих бойцов от больших боев»

Уоррен рад, если удастся организовать поединок топовых супертяжей

Джо Джойс / Фото: Quensberry Promotions

Глава промоутерской организации Quensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Youtube каналу iFL TV высказался о возможном бое своего подопечного Джо Джойсе (13-0, 12 KO) с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Я занимаюсь тем, что делаю бои. Я никогда не пытался прятать своих бойцов под зонтом, не мешал драться друг с другом. Есть много тому подтверждений. Так что все зависит от Тайсона. Джойс хочет этого боя, а кто бы не хотел? Это был бы крутой бой для британских болельщиков. Кто знает, этот поединок может пройти в следующем году. Арум упоминал об этом, ведь ищет соперников для Фьюри. Это говорит о том, насколько мы сильны. Мы не сидим на месте и ищем варианты. Джойс, Уайт – есть много сильных британцев, в США Фьюри не с кем драться.

Напомним, что Джойс в поиске сильной оппозиции, чтобы быть лучше подготовленным к бою за пояс WBO, которым сейчас владеет Александр Усик (19-0, 13 KO).