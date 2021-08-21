Промоутер единственного украинского чемпиона мира: «Решительно настроены следующую защиту провести на своей территории»

Фото: facebook.com/luckypunch.net

Юрий Рубан, глава Union Boxing Promotions, представляющей интересы украинского чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 КО), в интервью LuckyPunch рассказал о следующем бое своего клиента:

Union Boxing Promotion уже вступила в активную фазу переговоров с командой панамца. Есть много позитивных новостей. Главная из них - мы решительно настроены на проведение поединка на домашней территории.

Украина - боксерская страна. Зритель заслуживает смотреть бои высшего масштаба вживую. Далакян - единственный действующий чемпион мира из Украины, поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы Артем радовал своими выступлением местную публику.

Последний свой поединок Далакян провел еще в феврале 2020 года. Он полностью восстановился после травмы и заряжен дальше творить историю.

Мы понимали, что WBA обяжет Артема драться с обязательным претендентом, поэтому сыграли на опережение. Боксер уже начал предварительную подготовку. Он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет, за что его любят.

Консепсьон - очень опытный спортсмен, с ним никому не будет просто. В его послужном списке достаточно громких оппонентов, но вряд ли он сталкивался с такими передвижениями, мощью, скоростью, чувством дистанции, как у Артема».