Экс-лидер хэвивейта: «Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, ему нужно закончить карьеру и избежать боя с Усиком»
Промоутер Фьюри: «Бой Тайсона с Уайтом принес больше денег, чем поединок Кличко – Джошуа»
Уоррен заявил, что, несмотря на рекорд на промоутерских торгах, удалось заработать
16:36
Фото: Getty Images
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен в интервью SecondsOut выразил удовлетворение количеством проданных платных трансляций за бой «Цыганского короля» с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
Пока нет никаких данных о цифре даже близкой к 2 миллионам PPV. Не знаю, откуда вообще такое могло взяться. Мы справились замечательно, как и Тайсон с Диллианом. Уайт получил свои деньги, уверен, что он счастлив. И нам тоже удалось заработать. Мы еще ждем, чтобы нам пришли данные о количестве платных покупок, но мы абсолютно счастливы. Бой принес больше денег, чем поединок Джошуа – Кличко.
Напомним, что сразу после поединка Фьюри объявил о завершении карьеры.