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Промоутер Фьюри: «Если бой Усик – Джошуа перейдет за шестой раунд, выберу победу украинца решением»

Но болеть Фрэнк Уоррен будет за британца
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 22:00
Промоутер Фьюри: «Если бой Усик – Джошуа перейдет за шестой раунд, выберу победу украинца решением»
Фото: Boxingscene

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, КО), поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Он (Усик) проверенный крузер, вы правы. Он фантастический боец. Он оставил свой след в этой весовой категории. Он великолепный крузер и сделал все, о чем можно было просить. Он поднялся в весе и подрался, если не изменяет память, с Чеззом Уизерспуном, и с Дереком Чисорой. Сейчас он там, ему комфортно. Я не думаю, что он природный супертяж. Я бьюсь об заклад, что если ему нужно будет, он может спуститься в крузервейт. Кто знает? Но Энтони Джошуа должен быть фаворитом. Он крупнее, он намного крупнее, и он большой панчер.

Учитывая то, что я сказал, если Джошуа не избавится от него до 5 или 6 раундов и проведет полный бой... Если бой пройдет 12 раундов, я бы предпочел выбрать победу Усика решением. Потому что чтобы добраться туда, нужно перебоксировать Усика, а он, очевидно, очень умный боец. Он знает, как он будет драться. Он попытается выйти на ближнюю, забраться снизу под джеб Эй-Джея. Если Усик сделает это и будет работать в инсайде, он может задать Джошуа многих проблем. Я надеюсь, он не задаст, потому что мы хотим большой бой (Джошуа - Фьюри)».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе УсикаЭдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Фрэнк Уоррен Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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