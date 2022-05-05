Тренер Фьюри: «Усик будет лучше Джошуа в плане навыков, но у меня есть опасения из-за потери веса»
Промоутер: «Фьюри на следующей неделе освободит титул WBC»
Хирн уверен, что Тайсон сдержит слово
21:46
Фото: Getty Images
Промоутер Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Fight Hub TV заявил, что верит заявлениям чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры:
Тайсон Фьюри держит свое слово. Так как он больше не будет драться, пояс WBC ему больше не нужен. Я думаю, что уже на следующей неделе Фьюри освободит пояс и даст молодому и голодному бойцу возможность сражаться за титул. После всего, что сказал Тайсон, я уверен, что уже на следующей неделе чемпионский пояс WBC станет вакантным.
Александр Усик (19-0, 13 KO) сомневается в правдоподобности слов Фьюри.