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Промоутер: «Фьюри на следующей неделе освободит титул WBC»

Хирн уверен, что Тайсон сдержит слово
Бокс Профессиональный бокс
21:46
Промоутер: «Фьюри на следующей неделе освободит титул WBC»
Фото: Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Fight Hub TV заявил, что верит заявлениям чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры:

Тайсон Фьюри держит свое слово. Так как он больше не будет драться, пояс WBC ему больше не нужен. Я думаю, что уже на следующей неделе Фьюри освободит пояс и даст молодому и голодному бойцу возможность сражаться за титул. После всего, что сказал Тайсон, я уверен, что уже на следующей неделе чемпионский пояс WBC станет вакантным.

Александр Усик (19-0, 13 KO) сомневается в правдоподобности слов Фьюри.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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