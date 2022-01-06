Промоутер Фьюри назвал дату следующего боя Тайсона

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Со-промоутер чемпиона WBC Тайсонa Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью iFL TV, что следующий бой «Цыганский король» проведет в конце марта:



Пока не буду говорить, где пройдет этот бой. У нас будет место принять этот бой в Великобритании, но поединок может пройти и в другом месте. Но единственное, что имеет важность – что Фьюри хочет драться вне зависимости от места.