Чисора в следующем бою может сойтись в ринге с Хьюи Фьюри
Промоутер Фьюри назвал дату следующего боя Тайсона
Уоррен не стал раскрывать место предстоящего поединка чемпиона WBC
22:13
Фото: Getty Images
Со-промоутер чемпиона WBC Тайсонa Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью iFL TV, что следующий бой «Цыганский король» проведет в конце марта:
Тайсон хочет драться в конце марта. Командой мы рассматриваем и другие предложения. Но что бы не случилось, он будет драться 26 марта. Это наша цель сейчас.
Пока не буду говорить, где пройдет этот бой. У нас будет место принять этот бой в Великобритании, но поединок может пройти и в другом месте. Но единственное, что имеет важность – что Фьюри хочет драться вне зависимости от места.
Напомним, что ранее Фьюри анонсировал возвращение «короля Саудовской Аравии».
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