Промоутер Фьюри не верит, что следующим соперником Тайсона станет Усик

Боб Арум считает, что для этого должно сойтись слишком много факторов

Фото: UNANIMO Deportes

Боб Арум, один из промоутеров чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), не верит, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) действительно «отойдет в сторонку» и позволит весной 2022 года организовать бой Фьюри против Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Я думаю, что Диллиан Уайт должен стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Ходят разговоры о поединке с Усиком, который побил Джошуа, но у Энтони есть право на реванш. Также говорят о том, чтобы Джошуа отошел в сторону, но он этого не сделает, если только ему не гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик. Но как кто-либо может ему это пообещать, если Диллиан Уайт находится в статусе обязательного претендента? Поэтому я думаю, что это выльется в бой Фьюри против Уайта».

Напомним, Джошуа хочет прослыть хорошим бизнесменом, а поэтому готов отказаться от реванша с Усиком за «правильные деньги».