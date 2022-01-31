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Промоутер Фьюри – о срыве переговоров по бою с Усиком: «Джошуа требовал все больше и больше денег»

Фрэнк Уоррен заявил, что причиной отказа «Цыганского Короля» от поединка с украинцем послужила жадность AJ
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Промоутер Фьюри – о срыве переговоров по бою с Усиком: «Джошуа требовал все больше и больше денег»
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), заявил, что причиной отказа «Цыганского Короля» от продолжения переговоров по организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком (19-0, 13 KO) послужила жадность подопечного Эдди Хирна, Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который в последний момент потребовал дополнительные 5 миллионов долларов отступных.

Уоррена цитирует портал talksport.com:

«Все что говорит Хирн не имеет значения. Мне все равно, что сказал Эдди. Год назад, когда мы пытались организовать бой между Фьюри и Джошуа, он каждую неделю делал заявления, что контракт подписан или вот, вот будет подписан. Несмотря на то, что мы все подписали договор о неразглашении. Мы не имели права что-то говорить прессе, пока все не будет сделано.

Что касается переговоров по бою Фьюри – Усик, то все слишком затянулось. Когда Джошуа потребовал дополнительные 5 миллионов долларов, Тайсон сказал: «Хватит». Вот на этом все закончилось. Потом Фьюри добавил: «Мне это неинтересно. Джошуа слишком жадный». Этого было достаточно.

Тайсон – чемпион. Он ничего не должен Джошуа. Фьюри и Усик хотели их поединка. Они оба стремились, чтобы организовать этот бой, но между ними стояли два человека. Один судился с WBC, а второй требовал все больше и больше денег».

Фрэнк Уоррен прокомментировал обвинения Эдди Хирна в срыве боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен Энтони Джошуа Эдди Хирн

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